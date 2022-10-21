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Погибшим при обстреле переправы в Херсоне оказался продюсер и журналист «Москва 24» и RT

Максим Крюков
10:33 21.10.2022
Об этом сообщила заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева.
Погибшим при обстреле переправы в Херсоне оказался продюсер и журналист «Москва 24» и RT
© Фото: k_gubareva, Telegram
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Погибшим при обстреле переправы в Херсоне со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS оказался российский продюсер и журналист Олег Клоков. Об этом заявила заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева.

«Олег приехал по собственной инициативе развивать телеканал "Таврия" в первых числах октября», - написала она в своем Telegram-канал.

Она добавила, что Клоков работал на «Первом канале», а также на телеканалах «Москва 24», Russia Today и в правительстве города Москвы.

О гибели двоих сотрудников региональной телекомпании «Таврия» при обстреле переправы в Херсоне со стороны украинских войск ранее сообщила замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева.

Сегодня ночью стало известно, что в результате обстрела ВСУ гражданской переправы возле Антоновского моста в Херсоне погибли три человека, включая детей. По словам посла ЛНР Родиона Мирошника, тяжелые ранения получили еще 10 человек, среди которых дети. Сожжено 20 гражданских машин, добавил он.

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