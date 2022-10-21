Власти Херсонской области сообщили о гибели российского продюсера при обстреле Херсона

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В результате ракетного удара украинских военных по переправе в Херсоне погиб российский продюсер. Об этом сообщила заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева, не назвав имени погибшего.

«Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», - написала она в своем Telegram-канале.

Сегодня ночью посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник сообщил, что три человека, включая детей, погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины гражданской переправы возле Антоновского моста в Херсоне. По его словам, тяжелые ранения получили еще 10 человек, среди которых есть дети. Он добавил, что сожжено 20 гражданских машин.