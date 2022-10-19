Обучение и поставки оружия: как ЕС окончательно втянулся в конфликт с Россией на Украине

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Larissa Schwedes dpa, Globallookpress

Израиль не будет поставлять Украине вооружение, об этом сегодня заявил министр обороны страны Бени Ганц. При этом, в Европе взялись подготовить еще 12 тысяч украинских солдат. Занятия начнутся в ноябре и впервые будут проходить в рамках нового проекта Евросоюза. На это выделили свыше ста миллионов евро. Как на практике запускать подводные беспилотники украинским военнослужащим рассказывают профессиональные британские инструкторы. Власти страны утверждают, что эти же учебные аппараты отправят Киеву для поиска и уничтожения мин в Черном море, умалчивая, что в такой дрон вполне вмещается боезаряд, а целью могут стать российские военные или гражданские корабли. А вот навыкам управления системой ПВО украинские военные обучаются в условиях виртуальной реальности.

Передадут украинской армии и американские методички - в распоряжении «Звезды» оказалась электронная версия в формате презентации. Основной инструктор сержант Маркус Картер, помощник - сержант Грегори Крокер. Свои знания они передают на основе полученного опыта в Ираке и Афганистане – учат, как действовать с военнопленными, причем на одной из фотографий под видом военнопленных изображено вероятно мирное население - подростки, женщины, старики. Рассказывая о правилах передвижения, иллюстрируют жилые районы. Кроме того, наглядным образом демонстрируют, как собрать самодельное взрывное устройство и как не забыть, где его заложили. Но одних знаний недостаточно, для боя нужно оружие.

Газета Politico сообщает, что один из гигантов американского ВПК планирует нарастить производство РСЗО HIMARS до 96 пусковых установок в год. Группа лоббистов среди американских демократов активно подталкивает Киев к ожесточенным боям, но внезапно один из известнейших представителей этой партии - Барак Обама - озвучил в подкасте Pod Save America интересную мысль.

«США, НАТО и другим странам нужно провести границы для себя. Нельзя допустить, чтобы конфликт Россия - Украина перерос в конфликт Россия - США - НАТО. Нужно обратить внимание на то, где заканчивается защита и начинается нападение, насколько мы владеем положением», - сказал Обама.

Западные границы «дозволенного» выглядят размыто: Евросоюз теперь уже официально, создает на своей земле тренировочные лагеря для солдат ВСУ. Штаб-квартиры миссии откроют в Брюсселе и Германии, а тактическое командование разместят в Польше. Участвовать в этом отказались Венгрия и Австрия. Затем к ним присоединилась и Хорватия.

«Я не поддерживаю эту идею, это втянет Хорватию в открытый конфликт», - заместил президент Хорватии Зоран Миланович.

Не желает вступать в открытый конфликт и Израиль. На днях министр обороны Украины Алексей Резников запросил телефонный разговор с израильским коллегой Бени Ганцем. В беседе было отказано. Стоит отметить, что последний раз телефонные переговоры между ними состоялись в апреле, а следующий переносился пять раз - настолько были настойчивы украинцы, и настолько незаинтересованы израильтяне. Сегодня появилось их официальное заявление.

«Я - министр обороны, я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине», - заверил глава оборонного ведомства Израиля.

Титул главного спонсора Украины остается за НАТО. Киев запросил помощь в борьбе беспилотниками, которые успешно поражают стратегические объекты и помощь эту окажут.

«НАТО в ближайшие дни или в ближайшее время поставит системы противодействия беспилотникам, сотни глушителей, которые помогут им справиться с конкретной угрозой беспилотников», - пообещал генсек альянса Йенс Столтенберг.

Возвращаясь к теме купли-продажи: на тренировочные европейские лагеря заложено 106 миллионов евро. Все это за счет налогоплательщиков, только вот напрямую оплатить счета не получится: в бюджете ЕС нет статьи на военные расходы для чужих государств. Нашли лазейку - схема старая, денежный трансфер осуществляется через фонд, а точнее «Европейский фонд мира» - так называемая дипломатическая служба Европейского Союза. Что есть «мир» для западного истеблишмента - вопрос уже не риторический.