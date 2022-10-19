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Киев готовит отряды для зачисток на занимаемых территориях по методичкам армии США

Сергей Лебедев
03:50 19.10.2022
Пособия созданы на основе полученного опыта в Ираке и Афганистане.
Киев готовит отряды для зачисток на занимаемых территориях по методичкам армии США
© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Национальная полиция Украины сформировала сводные отряды для зачисток и фильтрации на подконтрольных территориях. Их обучают по методичкам армии США, созданным на основе полученного опыта в Ираке и Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказались копии пособий.

Отмечается, что методички созданы инструкторами армии США в виде слайдов презентации. В качестве иллюстраций на слайдах использовали фотографии, сделанные военными оккупационных американских войск на территориях Ирака и Афганистана.

Фильтрационные отряды обучают эвакуации раненых, медицинской помощи, штурму и зачистке помещений, обнаружению взрывных устройств, боям в населенных пунктах, противодействию беспилотникам и досмотру различных объектов.

«Учебные пособия составлены в соответствии с требованиям армии США о порядке действий спецподразделений во время рейдов и обысков на оккупированных территориях, где возможно оказание вооруженного сопротивления со стороны местного населения», - говорится в публикации РИА Новости.

Напомним, ранее Совет ЕС утвердил развертывание тренировочной миссии для украинских военных. Она начнет работу уже в середине ноября. Подготовку пройдут до 15 тысяч украинских военных. В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что регулярная военная помощь Киеву, накачивание Украины оружием и обучение бойцов ВСУ только затягивают конфликт

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