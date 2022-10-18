Haaretz: разговор глав минобороны Израиля и Украины отклонен по инициативе Тель-Авива

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Израиль отменил телефонные переговоры главы оборонного ведомства Бени Ганца с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Как пишет газета Haaretz, стороны уже несколько недель не могут согласовать беседу двух министров и разговор откладывается в пятый раз.

«В понедельник Израиль отклонил просьбу Украины о проведении телефонного разговора между Ганцем и его коллегой в Киеве Резниковым», - говорится в статье.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о просьбе Киева к израильскому правительству предоставить ВСУ средства противовоздушной обороны. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-аккаунте назвал возможные поставки израильского оружия на Украину опрометчивым шагом, который уничтожит все межгосударственные отношения Москвы и Тель-Авива.