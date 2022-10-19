В США увеличат производство РСЗО HIMARS до 96 установок в год

Как утверждается, такое решение связано с большим «интересом» со стороны зарубежных клиентов, в том числе украинской стороны.

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Одна из военно-промышленных корпораций Lockheed Martin собирается повысить число производимых РСЗО HIMARS более чем в полтора раза - с 60 до 96 пусковых установок в год, пишет издание Breaking Defense.

Как утверждается, такое решение связано с большим «интересом» со стороны зарубежных клиентов, в том числе украинской стороны.

По заявлению гендиректора корпорации Джима Тайклета, компания на данный момент выделила средства на наращивание производства.

«Мы заранее профинансировали работы на $65 млн, чтобы сократить время производства, хотя это было сделано без контракта», - сказал он.

О том, что в очередной пакет военной помощи Украине войдут современные реактивные системы залпового огня HIMARS, стало известно в начале лета. Об этом объявил американский президент Джо Байден. Тогда в Вашингтоне отмечали, что Киев дал обещание не использовать данное оружие для ударов по территории Российской Федерации.