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Венгрия отказалась обучать бойцов ВСУ в тренировочных лагерях ЕС

Ян Брацкий
17:01 17.10.2022
Тренировочные лагеря развернутся в Польше и Германии, на два года их работы выделяется более 106 миллионов евро.
Венгрия отказалась обучать бойцов ВСУ в тренировочных лагерях ЕС
© Фото: Larissa Schwedes, dpa, GlobalLookPress
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Венгерские власти не будут участвовать в подготовке украинских военных. Так министр иностранных дел страны Петер Сийярто отреагировал на инициативу Евросоюза.

«Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнет миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных украинской армии. Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу... Мы не примем участие в этой миссии», - цитирует РИА Новости заявления главы МИД Венгрии.

Сийярто акцентировал внимание на том, что Венгрия - единственная страна Евросоюза, занявшая подобную позицию. По его мнению, инициатива Брюсселя - очередной шаг к эскалации ситуации на Украине. Будапешт по-прежнему выступает за скорейшие мирные переговоры, уточнил он. Ранее Совет ЕС утвердил развертывание тренировочной миссии для украинских военных. Она начнет работу уже в середине ноября. Подготовку в военных лагерях пройдут до 15 тысяч украинских военных.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что регулярная военная помощь Киеву, накачивание Украины оружием и обучение бойцов ВСУ только затягивают конфликт. Кроме того, в Москве напомнили, что действия европейских политиков не учитывают интересы жителей ЕС.

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