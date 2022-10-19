В Израиле отказались поставлять оружие Украине

При этом было отмечено, что Израиль продолжит поддерживать украинскую сторону привычными методами - через гумпомощь и спасательное оборудование.

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Израиль не будет поставлять Киеву оружие. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства страны Бени Ганц в ходе брифинга для послов стран Европейского союза, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Министр обороны, слова которого приводит пресс-служба ведомства, объяснил соответствующее решение «оперативными соображениями». При этом было отмечено, что Израиль продолжит поддерживать украинскую сторону привычными методами - через гумпомощь и спасательное оборудование.

«Мы планируем рассмотреть и утвердить дополнительный пакет помощи, которую мы поставляли в прошлом. При этом я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в тех рамках, как мы делали в прошлом», - сказал Ганц.

Накануне в СМИ появились сообщения, что разговор глав минобороны Израиля и Украины был отклонен, причем по инициативе Тель-Авива. Отмечалось, что такая ситуация происходит уже в пятый раз.