Виновный назначен: как ЕС расследует диверсии на «Северных потоках»

Между тем, нехватка газа и высокие цены не энергоресурсы привели к массовым волнениям и демонстрациям в прежде благополучных странах Евросоюза.

© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress

Первое, как считается, публичное изображение одной из разрушенных ниток газопровода «Северный поток» этим утром растиражировали все международные агентства со ссылкой на шведскую газету Expressen. Нанятый ей специалист по подводному видео опустил на глубину 80 метров специальный дрон. Отсутствующий участок протяженностью не менее 50 метров и огромная зияющая дыра - последствия взрыва, по данным шведских экспертов, эквивалентного землетрясению магнитудой 2,3 балла по шкале Рихтера.

«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы. По одной из версий, вдоль трубы образовалась длинная трещина. На дне разбросаны обломки, напоминающие части трубопровода», - приводит издание слова оператора беспилотника норвежца Тронда Ларсена.

О создании совместной следственной группы с разведывательной службой полиции Норвегии сегодня заявили в столице Дании. Она также проводит самостоятельное расследование. Правда, пока все, что удалось выяснить, что нанесенный ущерб был вызван мощными взрывами. Саботажем взрывы на газопроводах «Северный поток» называют в Германии. Вот только, кто за ними стоит по-прежнему неизвестно что, впрочем, не мешает отдельным официальным лицам строить предположения, что это могла быть Россия.

«Вот это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурдно. Данные, которые имеются у нашей разведки, об этом уже заявлялось, свидетельствуют об обратном. Нужно просто задействовать элементарную логику, чтобы понять, что подобный саботаж наносит российским интересам большой ущерб», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным источников американской Wall Street Journal, взрывные устройства могли быть спущены с корабля и приведены в действие дистанционно. При этом России, которой частично принадлежат газопроводы, в привлечении собственных специалистов к расследованию было отказано.

«Проблемы не только во внешних разрушениях, но и в воде, которая залилась внутрь, в осколках, которые попали внутрь. Любой мелкий осколок, попадая внутрь, начинает разрушать полимерный слой, который там покрывает, начинает царапать металл. Есть сроки проведения ремонта, объемы ремонтных работ абсолютно непредсказуемы на данный момент», - констатировал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

При этом в Германии вот уже неделю недовольные действиями местных властей на фоне энергетического кризиса выходят на демонстрации, где звучат призывы запустить «Северный поток». В преддверии саммита на уровне глав государств ЕС, который откроется уже послезавтра, депутаты Европарламента обсуждают возможные ограничения цен на газ. Хотя ранее появлялись сообщения, что от введения так называемого потолка было решено отказаться.

С одной стороны, это позволит сдержать инфляцию, с другой - приведет к прекращению поставок, как об этом неоднократно заявлял Владимир Путин. А значит неизбежно ударит по интересам бизнеса и прежде всего - промышленности.

«Этот Европейский Союз, в который мы так верили, просто приносит кошмары, нищету и бессилие. У людей - пустые карманы, на улице надвигается зима. Кто знает, что еще нам придется пережить? И единственная ответственность за это лежит на ЕС», - заверил депутат Европейского парламента от партии Reconquête Жильбер Коллар.

Временную передышку принес низкий сезон, который наступил сейчас на рынке. Европейские хранилища газа заполнены почти под завязку, и спрос на него резко упал. А следовательно - пошла вниз и цена на топливо. В будущем, чтобы застраховать себя от перебоев с газом, странам ЕС будет предложено им делиться.

«Поскольку не все страны-участницы ЕС заключили необходимые двусторонние соглашения, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Они гарантируют, что любая страна, столкнувшаяся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», - считает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вопрос в том, как восполнить нехватку газа уже в следующем году. Страны Старого света уже взяли на себя обязательство до марта сократить потребление газа на 15% и возможно, это еще не предел.

«Самый сложный период со второй половины января до конца марта. Объем будет низким, ежесуточно можно будет извлекать очень мало. Европа будет сильно зависеть от импорта», - уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

А пока европейцы могут лишь рассчитывать на запасы в собственных газовых хранилищах и возобновляемые источники энергии, которые как показывала практика, не всегда работают одинаково эффективно.