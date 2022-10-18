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WSJ: взрывные устройства могли быть спущены на «Северные потоки» с корабля и приведены в действие дистанционно

Максим Крюков
11:37 18.10.2022
По версии следствия, причиной аварии на трубопроводах, вероятно, стала диверсия.
WSJ: взрывные устройства могли быть спущены на «Северные потоки» с корабля и приведены в действие дистанционно
© Фото: Danish Defence, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Следователи из Германии, которые занимаются расследованием дела об аварии на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», установили, что причиной аварии на трубопроводах, вероятно, стала диверсия. Однако следствие не связывает инцидент с конкретной стороной, а взрывные устройства, предположительно, могли быть спущены с корабля и приведены в действие дистанционно. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников, знакомых с ходом разбирательства.

Как отмечает издание, немецкие следователи пока не смогли связать версию о диверсии с конкретной стороной, однако некоторые немецкие чиновники настаивают, что за взрывами якобы стоит Россия.

«Одна из теорий заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля и приведены в действие дистанционно», - цитирует WSJ слова немецких чиновников.

Также газета передает, что ряд немецких чиновников выразили мнение, что диверсию вряд ли могла провести подводная лодка в связи с относительно небольшой глубиной и тщательным наблюдением за объектами, которое проводят военно-морские силы НАТО в районе ЧП.

Ранее было опубликовано видео разрушений «Северного потока». Шведские журналисты совместно с экспертами из Норвегии побывали в Балтийском море на 50-метровом участке «Северного потока», где была совершена диверсия с подрывом газопровода. Как отметило шведское издание, сила взрыва, которая была зафиксирована сейсмологическим оборудованием, «была эквивалентна землетрясению в 2,3 балла по шкале Рихтера».

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