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Bloomberg: ЕС отказался вводить потолок цен на российский газ из-за разногласий

Виктория Ивашечкина
14:23 18.10.2022
Утверждается, что Еврокомиссия планирует предложить меры для борьбы с резким ростом цен на энергоносители.
Bloomberg: ЕС отказался вводить потолок цен на российский газ из-за разногласий
© Фото: Газпром
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Евросоюз не стал вводить потолок цен на российский газ на фоне политических разногласий в странах и опасений из-за обеспечения поставок топлива. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа ЕС. 

Во вторник, 18 октября, Еврокомиссия планирует предложить меры для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Однако страны объединения пока решили воздержаться от введения соответствующих ограничений.

Также утверждается, что Евросоюз хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше «отразить энергетическую реальность региона после сокращения поставок газа по трубам из России».

«Настало время действовать, как этой зимой, так и в последующие годы. Нынешняя ситуация вызывает экономические и социальные трудности, ложась тяжелым бременем на граждан и на экономику», - говорится в черновом варианте документа ЕС.

Ранее сообщалось, что несколько стран Евросоюза летом восстановили уровень торговли с Россией до уровня февраля. Это Латвия, Словения, Хорватия, Болгария, Эстония, Кипр и Люксембург.

Одновременно с этим в десяти странах объединения увеличился импорт из РФ. За первое полугодие 2022 года экспорт товаров из ЕС в РФ сократился на 31%, до 28,4 миллиарда евро. Импорт вырос на 83%, до 121,7 миллиарда евро.

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