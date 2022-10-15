ARD: ФРГ, Дания и Швеция отказались от идеи совместно расследовать ЧП на «Северных потоках»

По сведениям немецкой прессы, совместная группа, расследовавшая диверсию на «Северных потоках» - распалась.

© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress

Совместному расследованию происшествия на «Северных потоках» со стороны ФРГ, Дании и Швеции не бывать. К такому решению, по данным СМИ, пришли власти европейских государств, ранее выказавших желание общими усилиями искать виновника подрыва трубопровода.

Как указывает пресса, тройная следственная группа уже распущена. Первой ее покинула Швеция, а затем аналогичное решение приняли в Копенгагене.

По некоторым сведениям, перед решением выйти из совместной группы Стокгольм высказывал сомнения относительно секретности процесса. Теперь, как пишет портал немецкой новостной программы Tagesschau на ARD, каждое государство займется выяснением обстоятельств диверсии самостоятельно.