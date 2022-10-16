«Марш против дороговизны жизни» во Франции собрал 140 тысяч протестующих

Также среди требований заморозка цен на электроэнергию, введение налога на сверхприбыль и инвестирование в экологические проекты.

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Несогласие с ростом цен на топливо и продукты, несогласие с повышением пенсионного возраста, а также требования повысить зарплаты и социальные выплаты стали основными требованиями протестующих во Франции. Вместе с тем они требуют заморозить цены на электроэнергию, ввести налог на сверхприбыль и инвестировать в экологические проекты.

В это воскресенье протестная акция собрала свыше 140 тысяч человек вместо ожидаемых 30 тысяч. Сообщается, что манифестация против подорожания жизни проходит в Париже по призыву левой партии Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция», партии «Европа - Экология - Зеленые», Социалистической партии, а также некоторых ассоциаций и профсоюзов.

По информации телеканала BFMTV, по пути следования процессии пострадали некоторые магазинные витрины. Сообщается об акте вандализма в агентстве Société Générale. Некоторые проникли в банк и вытащили несколько компьютеров, оставив их на тротуаре.

Ранее приводилась информация, что в Европе уже многие поняли, что от ограничений один ущерб. Во Франции на фоне энергетического кризиса за последние три месяца о банкротстве заявили почти 9 тысяч предприятий. Это рекорд за последние 25 лет.

На одних заправках бензина уже нет, к другим выстраиваются огромные очереди из автомобилистов. Из-за забастовок сотрудников нефтеперерабатывающих заводов цена дизеля во Франции уже выросла на 10 евроцентов.