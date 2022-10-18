Песков заявил, что проведение расследования теракта на «СП» без участия России абсурдно

При этом, по словам представителя Кремля, российская сторона не удивлена первыми выводами европейских государств в расследовании по данному происшествию.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение расследования теракта на «Северном потоке - 1» и «Северном потоке - 2» без участия России абсурдно.

«Проводимое без России расследование теракта на "Северных потоках" априори подгоняется под то, чтобы возложить ответственность на РФ, это абсурдно», - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона не удивлена первыми выводами европейских государств в расследовании по «СП». Пресс-секретарь президента отметил: то, что взрывы - это саботаж и диверсия, российские спецслужбы сказали сразу.

«Об этом сразу сказали специалисты, которые имеют непосредственное отношение к эксплуатации и знают все технические характеристики этой трубопроводной системы», - заявил представитель Кремля.

В конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах. Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на открытии «Российской энергетической недели», заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» являются актом международного терроризма, который направлен на то, чтобы заставить людей закупать энергию по более высоким ценам.