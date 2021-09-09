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Настоящий офицер и душевный человек: коллеги поделились воспоминаниями о Зиничеве

Иван Линдеманн
10:25 09.09.2021
Долг спасателя заставил его без раздумий броситься на помощь известному кинорежиссеру Александру Мельнику, который подбирал место для съемок фильма о развитии Арктики и Северного морского пути и сорвался со скалы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС России
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Коллеги называют погибшего при выполнении служебного долга главу МЧС России Евгения Зиничева офицером с большой буквы. Он всегда был на передовой и оставался верным делу при любых обстоятельствах. Долг спасателя заставил его без раздумий броситься на помощь известному кинорежиссеру Александру Мельнику, который подбирал место для съемок фильма о развитии Арктики и Северного морского пути и сорвался со скалы. Глава МЧС следом прыгнул в воду и ударился о выступ.

Помощник начальника караула 25-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Борис Старковский вспоминает о том, когда впервые увидел Зиничева. Это произошло в тот момент, когда министр приехал награждать тех, кто тушил пожар на Невской мануфактуре.

«В тот день мы проснулись с легким волнением, потому что предупредили нас о том, что приедет министр. Ждали, каждая минута - как час. Когда за стеклом бокса заметили большое количество людей, волнение усилилось, но тут же пропало, когда Евгений Николаевич зашел в палату. Заметив волнение, он успокаивающе положил руку на кровать, стало спокойно. В глазах у него читалось, что все хорошо», - отметил пожарный.

По словам Старковского, он еще не встречал «такого душевного, простого пожарного высоких чинах».

Коллега из Забайкальского края вспоминает о Зиничеве как о настоящем офицере, который не способен оставить людей в беде.

«С Евгением Николаевичем мы познакомились в 2019 году, когда наш Забайкальский край настиг огненный шторм, который уничтожил целые деревни, в том числе, село Усть-Ималка Ононского района. Евгений Николаевич прибыл, общался с жителями села. Благодаря его участию была оказана своевременная помощь и поддержка жителей нашего края», - отметил заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Забайкальскому Булат Амагабазаров.

В Севастополе говорят, что эта трагическая весть повергла в шок весь личный состав. До сих пор невозможно поверить в произошедшее.

«В 2019 году мне выпала честь принять участие во встрече Евгения Николаевича Зиничева, который по поручению президента Российской Федерации осуществлял визит в Севастополь для решения вопросов разминирования объекта "Разрушенные Инкерманские штольни". С первых минут общения было ясно, что перед тобой профессионал, который понимает все, о чем говорит, четко знает, о чем спрашивает. Особое внимание Евгений Николаевич уделял личному составу, реагирующим подразделениям - простым пожарным и спасателям, пиротехникам, водолазам. Это большая утрата как для нашего ведомства, так и в целом для государства», - поделился начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский.

Евгения Зиничева не стало накануне. Сегодня Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации погибшему главе МЧС. По данным СМИ, прощание с министром пройдет в Москве в пятницу, 10 сентября. Похоронят его в тот же день в Санкт-Петербурге.

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