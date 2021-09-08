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«Жизнь спасаемого превыше всего»: российский военкор о гибели Евгения Зиничева

Майя Мусиенко
16:10 08.09.2021
Глава МЧС России трагически погиб, спасая человека в ходе учений в Норильске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб, спасая жизнь человека, как настоящий герой. Так же самоотверженно работают и многие русские спасатели. Об этом «Звезде» рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Журналист много лет работал бок о бок с сотрудниками МЧС во время природных и техногенных катастроф. По его словам, российские спасатели всегда находились в самом «пекле» и шли на помощь людям в первых рядах.

«Я вспоминаю свою поездку на землетрясение на Гаити. Я тогда прилетел с российским МЧС, но одни сутки провел с американскими спасателями, чтобы посмотреть, как они работают. Меня потрясло, что они вообще не лезут в завалы, не рискуют собой. Было даже пару случаев, когда после американцев наши залезали вглубь завалов и находили там выживших, в местах, где американцы поставили крест, что там никого нет», - рассказал военкор.

Сотрудники МЧС рассказали Коцу, что во всем мире существуют всего две схемы спасения. Первая из них звучит как «Жизнь спасателя превыше всего», а вторая как «Жизнь спасаемого превыше всего». По словам корреспондента, американцы придерживаются второй концепции, а русские - первой.

«Евгений Зиничев последние секунды своей жизни отработал по этой схеме: "Жизнь спасаемого превыше всего". То есть у него даже на подсознательном уровне других рефлексов, кроме того, как броситься на помощь человеку, просто не было. Это как в русской пословице: "Сам погибай, а товарища выручай". Это был героический поступок», - подчеркнул Коц.

Он также отметил, что Зиничев, несмотря на то что возглавлял МЧС всего три года, глубоко проникся профессией спасателя и погиб, не думая о себе, а думая о том, как спасти человека.

О гибели главы МЧС стало известно сегодня. Трагедия произошла во время межведомственных учений в Норильске.

Зиничеву было 55 лет. В мае 2018 года указом президента России его назначили на должность главы МЧС. 21 декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.

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