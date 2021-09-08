Армия Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева Глава военного ведомства назвал Зиничева профессиональным, высокоответственным, очень преданным своему делу человеком. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с гибелью главы МЧС России генерала армии Евгения Зиничева. «Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни», - заявил Шойгу. Глава военного ведомства назвал Зиничева профессиональным, высокоответственным, очень преданным своему делу человеком. «Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича… Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни. Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству. Наши соболезнования всем коллегам, родным и близким», - сказал Сергей Шойгу. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб сегодня, спасая жизнь человека. Трагедия произошла на учениях в Норильске. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его гибелью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика