Офицер, человек, спасатель: каким запомнится трагически ушедший из жизни глава МЧС Евгений Зинченко

Евгений Зиничев без раздумий бросился на помощь известному кинорежиссеру Александру Мельнику. Он подбирал место для съемок фильма о развитии Арктики и Северного морского пути и сорвался со скалы.

Глава МЧС немедля следом прыгнул в воду и ударился о выступ. Их пытались эвакуировать, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Арктика. Красноярский край. Самый север России. Министр МЧС Евгений Зиничев дает старт масштабным международным учениям МЧС.

Команда дана. Спасатели отрабатывают сложнейшие сценарии по эвакуации людей с горящего корабля, ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории морского порта, тушения резервуаров с горючим. Десантирования в тундру, действия на суше и на воде. Участвуют шесть тысяч человек из семи регионов.

Евгений Зиничев наблюдает завершающую фазу учений. И это последние кадры жизни министра МЧС России.

Что случилось дальше - можно восстановить по свидетельствам очевидцев. Недалеко от места проведения учений шла подготовка к съемкам фильма. Район заповедного плато Путоран. Дикая природа, горы, озеро. На мокрых камнях, над обрывом поскользнулся кинорежиссер Андрей Мельник. Рядом только один спасатель. Евгений Зиничев. И доли секунды, чтобы среагировать.

«Он, ни на секунду не задумываясь, не как министр ,а как простой человек, как спасатель, совершил героический поступок. И когда режиссер Александр Мельник поскользнулся и упал с высокой скалы ,он сразу же бросился за ним, спасая его жизнь, но погиб сам», - рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Гурович.

Им сразу оказали экстренную помощь, но травмы были слишком тяжелыми. Оба скончались в вертолете, на пути в госпиталь.

Погибший режиссер снимал в Красноярской области картину, посвященную развитию Арктики и Северного морского пути. На тему освоения российских северных широт он уже сделал два фильма - «Новая Земля» и «Территория».

Уже известно, что подготовка к съемкам фильма остановлена, группа вылетает в Москву. Туда же специальным бортом доставят тело Евгения Зиничева.

А работу МЧС нельзя прекращать ни на минуту. Как бы тяжело ни было. До назначения нового главы ведомства исполнять обязанности министра будет Анатолий Чуприян, первый заместитель Евгения Зиничева.

В 1991 ом году Зиничев занял новую должность: в федеральной службе охраны. Свою жизнь ему доверял глава государства. С 2006 по 2015 Зиничев сопровождал Владимира Путина во всех рабочих поездках и мероприятиях. Недолго - на посту губернатора Калиниградской области. Затем, в свои 52 года он возглавляет одно из самых сложных ведомств в России, МЧС. И сразу же проверка на прочность - взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске.

А год назад Зиничеву удалось ликвидировать одну из самых крупных экологических катастроф в Норильске. И спустя год под его руководством здесь проходят учения. Он готов был спасти жизнь человеку, но его собственная оборвалась. И ведь столько ждало впереди. Евгению Зиничеву было 55.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что гибель главы МЧС Евгения Зиничева является для него невосполнимой личной утратой.

Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким Зиничева.