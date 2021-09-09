СМИ назвали дату и место прощания с Зиничевым

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым пройдет в Москве в пятницу, 10 сентября. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Прощание пройдет в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге.

Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду. Сам режиссер тоже погиб.

Соболезнования в связи со смертью Зиничева ранее выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Санкт-Петербурге. На должность главы МЧС указом президента он был назначен в мае 2018 года. В декабре 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.