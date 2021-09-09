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Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Кирилл Кунецкий
09:29 09.09.2021
Глава МЧС погиб накануне при попытке спасти человека.
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
© Фото: МЧС РФ
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Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации  Евгению Зиничеву, погибшему накануне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», - говорится в тексте указа.

Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду.

Соболезнования в связи со смертью Зиничева ранее выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Санкт-Петербурге. На должность главы МЧС указом президента он был назначен в мае 2018 года. В декабре 2020 года ему было присвоено звание генерала армии. 

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