В МИД Франции объяснили решение не отзывать посла из Лондона

Франция не стала отзывать посла из Англии из-за оппортунистической политики Великобритании. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в эфире France 2.

«Мы отозвали наших послов (из США и Австралии - прим. ред.), чтобы переоценить ситуацию. В Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости возвращать нашего посла для объяснений», - пояснил Ле Дриан.

Также глава французского МИД отметил, что у страны возник серьезный кризис в отношениях с США. Это связано с расторжением контракта между Кранберрой и европейским государством по строительству подводных лодок. После этого премьер Австралии сказал, что страна станет строить подлодки по технологии нового партнерства.

Позже американское правительство заявило, что будет расширять военное присутствие на австралийской территории за счет ротации местоположения техники.