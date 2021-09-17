США расширят военное присутствие в Австралии

США заявили, что будут расширять военное присутствие на территории Австралии посредством ротационного базирования авиации и активизации сухопутных учений. Соответствующее решение принято после консультации военных и дипломатических ведомств двух стран в Вашингтоне, и опубликовано на сайте правительства США.

«Секретари и министры привержены значительному развитию американо-австралийское сотрудничества в области размещения сил», - сказано в заявлении.

В заявлении также говорится о планах военных ведомств двух стран сотрудничать в экономической, космической и социальной сферах.

«Мы будем стремиться к более тесному сотрудничеству в приоритетных областях, включая региональную безопасность, инфраструктуру, технологии экономического роста, демократическую устойчивость, права человека, решение климатических проблем», - уточняется в заявлении.

Австралия, Америка и Великобритания создали оборонный альянс AUKUS. О новом партнерстве уже высказались представители нескольких стран. Посольство Китая призвало участников AUKUS отойти от идеалогических предубеждений, а глава МИД Франции считает разрыв Австралией контракта по строительству подлодок «ударом в спину».