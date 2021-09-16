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США, Великобритания и Австралия создают новое партнерство по безопасности

Кира Тило
00:52 16.09.2021
Представители стран заявили о формировании партнерства, направленного на обеспечение мира и порядка.
США, Великобритания и Австралия создают новое партнерство по безопасности
© Фото: pixabay.com
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США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, которое сосредоточенно на Индо-Тихоокеанском регионе. Формирование получило название AUKUS, сообщает ТАСС. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявили, что партнерство направлено на обеспечение международного мира и порядка.

Представитель американской администрации сказал, что так страны смогут увеличить обмен информации о военных внешнеполитических ведомствах, укрепят сотрудничество в киберпространстве и в ряде технологий.

«Думаю, это объявление исторического масштаба, оно отражает намерения администрации Байдена установить более прочные партнерские связи с целью поддержания стабильности во всем Индо-Тихоокеанском регионе. Суть состоит в углублении сотрудничества по ряду направлений в сфере оборонного потенциала XXI века», - подчеркнул представитель США.

По его словам, формирование направлено на приближение Европы к усилиям в стратегической сфере Америки. Также было отмечено, что Великобритания и Австралия входят в число давних союзников США.

«Цель этого не только в усилении наших возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в том, чтобы в целом приблизить Европу, в частности Великобританию, к нашим усилиям в стратегической сфере», - отметил представитель.

Также американская сторона заявила, что настроена на укрепление двусторонних связей с Азией, а именно - Японией, Южной Кореей, Таиландом, Филиппинами, Индией и Вьетнамом.

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