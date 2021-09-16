Премьер Австралии заявил, что в стране будут строить атомные подлодки

Австралия, США и Великобритания объявили о формировании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности, которое сосредоточенно на Индо-Тихоокеанском регионе. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что страна будет строить атомные подлодки на своей территории, а технологии по разработке получит в рамках AUKUS, сообщает ТАСС.

«Мы намерены строить эти подводные лодки в Аделаиде в тесном сотрудничестве с Великобританией и США. Но позвольте мне внести ясность: Австралия не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. Мы будем продолжать выполнять все наши обязательства по нераспространению ядерного оружия», - отметил премьер-министр.

Также премьер сказал о том, что следующие полтора года Австралия будет сотрудничать и изучать обязанности в ядерной сфере.

«В течение следующих 18 месяцев мы будем сотрудничать с целью определить наилучший способ достижения этой цели. Это будет включать в себя интенсивное изучение того, что мы должны сделать для выполнения наших обязанностей в ядерной сфере здесь, в Австралии», - добавил Моррисон.

Премьер-министры Великобритании и Австралии и президент США заявили, что партнерство направлено на обеспечение международного мира и порядка. Скотт Моррисон считает, что страны всегда смотрели в одном направлении, и теперь необходимо вывести партнерство на новый уровень.

«Мы всегда смотрели на мир через одну и ту же призму. Будущее Индо-Тихоокеанского региона повлияет на наше будущее. Чтобы решить эти задачи и помочь обеспечить безопасность и стабильность, в которых нуждается наш регион, мы должны вывести наше партнерство на новый уровень», - подчеркнул премьер-министр.

Он пояснил, что в рамках партнерства страны будут работать вместе над созданием более безопасного и спокойного региона.