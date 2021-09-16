Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Премьер Австралии заявил, что в стране будут строить атомные подлодки

Кира Тило
01:46 16.09.2021
Скотт Моррисон сказал, что Австралия будет строить судна по технологии нового партнерства с Великобританией и США, но на своей территории.
Премьер Австралии заявил, что в стране будут строить атомные подлодки
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Австралия, США и Великобритания объявили о формировании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности, которое сосредоточенно на Индо-Тихоокеанском регионе. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что страна будет строить атомные подлодки на своей территории, а технологии по разработке получит в рамках AUKUS, сообщает ТАСС.

«Мы намерены строить эти подводные лодки в Аделаиде в тесном сотрудничестве с Великобританией и США. Но позвольте мне внести ясность: Австралия не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. Мы будем продолжать выполнять все наши обязательства по нераспространению ядерного оружия», - отметил премьер-министр.

Также премьер сказал о том, что следующие полтора года Австралия будет сотрудничать и изучать обязанности в ядерной сфере.

«В течение следующих 18 месяцев мы будем сотрудничать с целью определить наилучший способ достижения этой цели. Это будет включать в себя интенсивное изучение того, что мы должны сделать для выполнения наших обязанностей в ядерной сфере здесь, в Австралии», - добавил Моррисон.

Премьер-министры Великобритании и Австралии и президент США заявили, что партнерство направлено на обеспечение международного мира и порядка. Скотт Моррисон считает, что страны всегда смотрели в одном направлении, и теперь необходимо вывести партнерство на новый уровень.

«Мы всегда смотрели на мир через одну и ту же призму. Будущее Индо-Тихоокеанского региона повлияет на наше будущее. Чтобы решить эти задачи и помочь обеспечить безопасность и стабильность, в которых нуждается наш регион, мы должны вывести наше партнерство на новый уровень», - подчеркнул премьер-министр.

Он пояснил, что в рамках партнерства страны будут работать вместе над созданием более безопасного и спокойного региона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:52 В стране и мире
США, Великобритания и Австралия создают новое партнерство по безопасности
22:59 В стране и мире
В прокуратуре рассказали подробности аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково
22:28 В стране и мире
СМИ: самолет из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге
21:40 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Турции
20:41 В стране и мире
Гендиректор обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске компании отправлен под домашний арест
Популярное
Видео
Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.