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Явка провалена: Францию и Австралию поссорили США из-за контракта на подводные лодки

Павел Ремнев
17:57 17.09.2021
После того как Канберра уже подписала «контракт века» на покупку подводных лодок у Франции, власти Австралии вдруг решили передумать, и расторгли его в пользу США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chief Petty Officer Joshua Karst, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сделка столетия между Францией и Австралией на покупку новейших подводных лодок превратилась в скандал. Во французской прессе звучат гнев и открытые обвинения в адрес США, которые «увели» у пятой республики крупнейший контракт со времен Второй мировой войны. Австралия заказала у французских судостроителей 12 новейших субмарин. Договор подписан и работы на верфях Шербура уже начались. Однако теперь Канберра заявляет, что они передумали и решили покупать подлодки в США. Цена вопроса - «всего-то» 66 миллиардов евро, которые Франция теперь не получит. И напрочь испорченные дипломатические отношения.

«Это действительно удар в спину. Мы построили доверительные отношения с Австралией, и это доверие было подорвано, и я очень огорчен из-за этого нарушения контракта. Так не поступают с союзниками, особенно когда переговоры по этому контракту длились два года», - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

И его можно понять. В 2016 году Ле Дриан лично подписывал этот договор с тогдашним премьером Австралии. Глава французского МИД называл эту сделку «большим приключением» двух стран. И как в воду глядел, - 15 сентября этого года приключения начались: США, Британия и Австралия заключили «пакт Aukus (Окус)», направленный против Китая. Но, как оказалось, он задел и Париж.

«Франция, скорее всего, уже передала новейшие технологии Австралии. И Австралия скорее всего передала их Англии и Америке. И это дело показывает то, что Франция сейчас выступает в роли вассала, потому что Америка, англосаксонский мир - они владеют миром. И Франции указали место, где она находится», - прокомментировал политолог Леруа.

Как вспоминает представитель российского МИД Мария Захарова, разрыв контрактов для Франции - дело, вроде бы, привычное. В 2015 году Париж также отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Тогда Россия заплатила за них более миллиарда евро, а корабли так и не получила.

«Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?», - поинтересовалась Захарова.

Нож в спине от главного союзника по НАТО означает конец мечтам Парижа о создании независимой от альянса военной силы и проведении независимой от американцев внешней политики.

«Франция - участник G7 и G20. Мы работаем вместе по разным вопросам, и мы продолжим это делать. Но их руководство должно понимать - есть партнерство между США, Австралией и Великобританией. Но есть и другие форматы - с участием Франции или без», - пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Белый дом явно показывает, что США сделают все, чтобы не дать не только французам, но вообще всему Евросоюзу действовать автономно. И заодно заработают на дорогом военном контракте. Как считают эксперты, таким образом создается колоссальная угроза глобальной безопасности. В Индо-Тихоокеанском регионе фактически появляется военная сила, обладающая одним из компонентов ядерной триады - атомными подводными лодками. А собственного ядерного оружия у Австралии пока все-таки не будет. Но это до поры - до времени.

Самое тревожное, что, отвечая на угрозу у своих границ, в Китае, «против которого дружат» США, Британия и Австралия, уже создали свой пакт, и он будет вынужден наращивать собственные вооруженные силы в регионе. В Пекине уже заявили, что действия нового союза очень похожи на очередной виток холодной войны, и обостряют ее опять западные страны.

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