Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Франции рассказал о серьезном кризисе в отношениях Вашингтона и Парижа

Елизавета Потейчук
22:58 18.09.2021
Жан-Ив Ле Дриан заявил, что на данный момент между США и Францией наблюдаются кризисные отношения из-за контракта по подлодкам.
Глава МИД Франции рассказал о серьезном кризисе в отношениях Вашингтона и Парижа
© Фото: france.diplomatie Facebook
Читайте нас на:

В отношениях между Францией и США возник серьезный кризис в результате расторжения контракта Австралией по строительству подводных лодок. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений.Это серьезный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях», - подчеркнул Ле Дриан в интервью телеканалу France 2. 

Кроме того, глава МИД Франции констатировал, что Америка формирует конфронтационную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.

США, Великобритания и Австралия создали новое партнерство в сфере безопасности под названием AUKUS. При этом Австралия расторгла соглашение с Францией по строительству атомных подлодок.

Ранее стало известно, что власти Австралии выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с Францией. Марис Пейн заявила, что «понимает разочарование Франции», но надеется на возобновление отношений по общим интересам. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:05 В стране и мире
Видео
«День рождения придется встречать в больнице»: Кай Метов о состоянии после аварии
23:19 В стране и мире
Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии
22:24 В стране и мире
Александра Франчетти в тюрьме посетила консул посольства РФ в Праге
19:53 В стране и мире
Видео
Собрались сотни: что происходит в Вашингтоне на митинге у Капитолия
18:46 В стране и мире
Опубликован рейтинг богатейших семей мира
Популярное
Видео
Члены пропавшей в Красноярском крае экспедиции вышли на связь
Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу с телефона
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Видео
ВКС России запустили новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган: видео
Видео
Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.