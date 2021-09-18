Глава МИД Франции рассказал о серьезном кризисе в отношениях Вашингтона и Парижа

В отношениях между Францией и США возник серьезный кризис в результате расторжения контракта Австралией по строительству подводных лодок. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений.Это серьезный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях», - подчеркнул Ле Дриан в интервью телеканалу France 2.

Кроме того, глава МИД Франции констатировал, что Америка формирует конфронтационную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.

США, Великобритания и Австралия создали новое партнерство в сфере безопасности под названием AUKUS. При этом Австралия расторгла соглашение с Францией по строительству атомных подлодок.

Ранее стало известно, что власти Австралии выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с Францией. Марис Пейн заявила, что «понимает разочарование Франции», но надеется на возобновление отношений по общим интересам.