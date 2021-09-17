Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов своей страны в США и Австралии, с которыми он намерен обсудить разрыв Канберрой контракта по покупке подводных лодок. Министр отметил, что принял данное решение по просьбе президента страны Эмманюэля Макрона.

«Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», - подчеркнуто в коммюнике Ле Дриана.

Заключенное соглашение между Австралией и Францией на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое тут же назвали «контрактом века», предусматривало покупку у французских партнеров 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. И когда Франция уже запустила заводы для их производства, Австралия перезаключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила, что выходит из соглашения с французской компанией Naval Group.

Во Франции назвали решение Австралии о разрыве деловых отношений «ударом в спину», подчеркнув, что доверие к партнерам подорвано. Глава французского МИД заявил, что он испытывает гнев в связи с произошедшим, и Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.