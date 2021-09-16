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Глава МИД Франции считает разрыв Австралией контракта по строительству подлодок ударом в спину

Елизавета Потейчук
14:58 16.09.2021
Руководитель французского дипведомства заявил, что разрыв контракта по строительству подводных лодок Австралией является ударом в спину.
Глава МИД Франции считает разрыв Австралией контракта по строительству подлодок ударом в спину
© Фото: Naval Group
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Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по строительству подводных лодок. По его словам, он установил доверительные отношения между Канберрой и Парижем, но на данный момент, заявил Ле Дриан, они подорваны.

«И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», - сказал глава МИД Франции в эфире радиостанции France Info.

Соглашение, по словам главы дипведомства, обсуждался еще с 2014 по 2016 год. Ле Дриан теперь ожидает пояснений от Австралии и Америки. Кроме того, данное решение министр сравнил с действиями Дональда Трампа.

«Это одностороннее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин Трамп», — добавил он.

Ранее в МИД Франции назвали решение Австралии строить подводные лодки в рамках альянса AUKUS «прискорбным». В дипведомстве также добавили, что решение «противоречит духу сотрудничества между Францией и Австралией».

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