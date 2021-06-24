По-хорошему не захотели: зачем пришлось отгонять огнем британский эсминец в Черном море

Красный Jaguar с дипломатическим номером «ноль-ноль» один паркуется у здания на Смоленской площади. На нем приехала вызванная в наш МИД британский посол Дебора Броннерт.

Глава дипмиссии входит в здание ни проронив ни слова - под прицелами телекамер и звуки фотовспышек. О том, что посла ждет жесткий демарш, в МИДе заявили сразу после инцидента в Черном море.

Накануне британского атташе вызывали на Фрунзенскую набережную для объяснений. Зеленый Land Rover, белая рубашка и красная папка с нотой нашего Министерства обороны, потребовавшего расследовать действия экипажа корабля. Британская сторона заявляет, что это якобы был мирный проход королевского эсминца по Черному морю.

«Я считаю, что это использование международных вод было абсолютно уместным... Важно то, что мы не признаем аннексию Крыма. Мы должны отстаивать право и стремиться к свободе судоходства. Мы использовали кратчайший путь между двумя точками, вот что мы сделали», - утверждает премьер-министр Британии Борис Джонсон.

В британском Минобороны пытались уверить весь мир в том, что произошедшее стало для моряков полной неожиданностью. Вот только версию военных ее величества опровергают британские же журналисты, поскольку у этого провокационного круиза была мощная медийная поддержка.

На борту корабля оказались репортеры Daily Mail и канала BBC. В Лондон прямо с палубы Defender шлют эксклюзивную газетную передовицу, съемочная группа корреспондента Джонатана Биля с первых минут плавания фиксирует все в мельчайших подробностях, словно в ожидании основных событий.

«Корабль ее величества Defender только что покинул порт одессы, и как вы можете видеть, за нами по пятам следует российский военный корабль», - пишет военный корреспондент ВВС Джонатан Билл.

Журналисты заранее знают, что что-то должно произойти. Вот прямо на их глазах моряки заряжают пулеметы боевыми, словно готовятся брать штурмом береговую крепость. Еще на подходе к российским территориальным водам командир корабля говорит репортеру, за то, что мы собираемся сейчас сделать, последует жесткий ответ от русских моряков.

Фактически Defender выбрал кратчайший путь из Одессы на пути в Грузию, проигнорировав, что прямо по курсу на этом маршруте - территориальные воды России. Как только королевский эсминец пересек линию проходящую в 12 милях от крымского мыса Фиолент, к нему тут же приблизились российские пограничники.

«Это российская береговая охрана, корабль приблизился к этому эсминцу и пытается и пытается заставить нас изменить курс», - отметил военный корреспондент ВВС Джонатан Билл.

Еще накануне, сразу после инцидента британское Минобороны заявило, что моряки Королевского флота не слышали предупреждений со стороны российских сил. Но это точно не так. Все снято на камеру BBC, сомнений, что британцы хорошо расслышали быть не может.

На борту Defender явно готовились к обострению. Команда облачается в специальные огнезащитные костюмы - все как в реальной боевой обстановке. Вдалеке слышен грохот - наш сторожевик открыл предупредительный огонь.

Командир эсминца Винсент Оуэн так описал этот момент в интервью репортеру на борту.

«Я за свою 21-летнюю карьеру впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному маршруту», - рассказывает капитан.

Против этого явно были экипажи российских самолетов. Над кораблем проносятся бомбардировщики Су-24М, буквально в нескольких метрах над палубой. Под крыльями видны авиабомбы ОФАБ-250. В этот момент Джонатан Билл выходит на прямую связь со студией ВВС.

«Это был преднамеренный переход эсминца Королевского флота Defender в Грузию по международно признанному маршруту. Это еще один русский самолет пролетает над кораблем в Черном море. Здесь около 20 самолетов кружат над эсминцем», - говорит он.

Четыре таких заряда экипажам пришлось использовать. Есть кадры из кабины Су-24, который выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, предоставленные российским Минобороны. И видео с российского беспилотника.

Почему британский эсминец сменил курс только после угрозы применения силы объясняет Главком российского Военно-морского флота. Именно этого Defender и добивался.

«Что им остается заявлять? Что они специально нарушили госграницу суверенного государства, шли на провокацию? Естественно они и сейчас говорят, что ничего не видели», - рассказывает Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

В том, что это были преднамеренные действия экипажа британского эсминца не сомневаются и в Кремле.

«Мы действительно сожалеем, что такой инцидент имел место, и мы сожалеем, что он очевидно был подготовлен именно подготовленным, но нам не хотелось бы выводить из этого тенденцию, и нам не хотелось бы даже предполагать, что такие провокационные действия могли войти в систему», - комментирует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В российском МИДе предложили британцам переименовать корабль Defender, то есть «Защитник», в «Агрессора» и обратили внимание на противоречивую позицию британских властей.

«Хотелось бы надеяться, что были извлечены уроки, потому что в данном случае своими военными и политическими действиями наши интересы будут обеспечены на 100 процентов», - поясняет заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко.

Объяснений по поводу случившего требуют даже в британской оппозиции. В лейбористской партии заявили что не дадут замять эту историю. В британских газетах строят предположения. Журнал The Spectator пишет, сто возможно инцидент с эсминцем - часть новой стратегии НАТО. The Daily Mail, чей репортер был на борту эсминца, предупреждает, что такие игры могут плохо кончиться.

Сегодня стало известно, что в событиях в Черном море принимали участие не только Британские силы. Над акваторией, судя по данным Flightradar кружили американские самолеты заправщики. И вряд ли они появились в небе близ мыса Фиолент совершенно случайно.