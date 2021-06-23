Заход Defender в Черное море: хроника событий и версии причин произошедшего от специалистов

Британскому военному атташе в Москве, который вызван в Минобороны РФ в связи с ЧП в Черном море, придется дать объяснения произошедшему инциденту российским дипломатам. Сегодня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальные воды нашей страны у западных берегов Крыма.

Останавливать военный корабль пришлось с помощью предупредительной стрельбы и бомбометания. В нашем военном ведомстве действия экипажа Defender расценивают, как грубое нарушение конвенции ООН и призывают британскую сторону к тщательному расследованию инцидента.

Как рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко, все началось в 11.52, когда эсминец УРО Defender, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра.

Российские пограничники предварительно предупредили эсминец о применении оружия в случае нарушения границы РФ, однако там на предупреждение не отреагировали. Тогда, в 12.06 и 12.08, пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь. Затем поэтапно в 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения британского эсминца, а в 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ РФ Defender покинул границы территориального моря РФ.

Согласно данным автоматической системы идентификации, британский военный корабль вышел из порта Одессы несколько дней назад и все это время четко держал курс четко на Севастополь. Там, как известно и располагается главная база ЧФ. Однако специалисты склоняются к тому, что ли трекеры, помечающие курс эсминца, возможно, были подделаны. И недостоверная информация просочилась в систему либо из-за технической ошибки в ней, либо - в результате спланированной провокации.

Эсминец ВВС Великобритании Defender с ракетным оружием на борту был участником операции против ИГИЛ* в 2014 году. Сейчас он также для сопровождения ПВО находится у побережья Сирии в составе ударной группы ВМС США. В Черное море военный корабль прибыл для участия в международных учениях НАТО-2021.

*ИГИЛ - террористическая группировка, запрещенная в России.