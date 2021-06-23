Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Заход Defender в Черное море: хроника событий и версии причин произошедшего от специалистов

Виктория Косогляденко
18:26 23.06.2021
Эсминец ВМС Великобритании Defender сегодня нарушил государственную границу России у берегов Крымского полуострова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Британскому военному атташе в Москве, который вызван в Минобороны РФ в связи с ЧП в Черном море, придется дать объяснения произошедшему инциденту российским дипломатам. Сегодня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальные воды нашей страны у западных берегов Крыма.

Останавливать военный корабль пришлось с помощью предупредительной стрельбы и бомбометания. В нашем военном ведомстве действия экипажа Defender расценивают, как грубое нарушение конвенции ООН и призывают британскую сторону к тщательному расследованию инцидента.

Как рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко, все началось в 11.52, когда эсминец УРО Defender, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра.

Российские пограничники предварительно предупредили эсминец о применении оружия в случае нарушения границы РФ, однако там на предупреждение не отреагировали. Тогда, в 12.06 и 12.08, пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь. Затем поэтапно в 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения британского эсминца, а в 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ РФ Defender покинул границы территориального моря РФ.

Согласно данным автоматической системы идентификации, британский военный корабль вышел из порта Одессы несколько дней назад и все это время четко держал курс четко на Севастополь. Там, как известно и располагается главная база ЧФ. Однако специалисты склоняются к тому, что ли трекеры, помечающие курс эсминца, возможно, были подделаны. И недостоверная информация просочилась в систему либо из-за технической ошибки в ней, либо - в результате спланированной провокации.

Эсминец ВВС Великобритании Defender с ракетным оружием на борту был участником операции против ИГИЛ* в 2014 году. Сейчас он также для сопровождения ПВО находится у побережья Сирии в составе ударной группы ВМС США. В Черное море военный корабль прибыл для участия в международных учениях НАТО-2021.

*ИГИЛ - террористическая группировка, запрещенная в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:59 В стране и мире
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
17:09 Армия
Видео
Вгрызаясь в перемешанную землю: военные помогают населению затопленного Крыма
16:02 В стране и мире
Собянин объяснил, что ограничить посещение общепита лучше, чем закрыть его совсем
14:44 Армия
Су-30СМ ВВО сопроводил американский самолет-разведчик над Охотским морем
12:41 Армия
Видео
ГРУ: США пугают партнеров угрозами из Китая и Северной Кореи, чтобы продавать оружие
Популярное
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.