BBC опубликовал уникальные кадры с эсминца Defender, грубо нарушившего границы России

Командир британского эсминца, который накануне грубо нарушил российскую границу у берегов Крыма, ждал жесткой реакции от российской погранохраны. Об этом перед началом маневрирования он рассказал журналисту BBC Джонатану Билу, который находился на борту. Уникальные кадры с мостика эсминца опубликовала британская телекомпания.

Такой диалог состоялся между командиром британского эсминца и журналистом Джонатаном Билом: - Журналист: Вы говорили, что есть потенциальный риск из-за возможной реакции русских. - Командир: Да, позиции у нас разные. Их реакция, скорее всего, будет более агрессивной из-за того, что мы так близко к тем территориальным водам, которые они считают своими. - Журналист: Но и они могут посчитать ваши действия агрессивными, вы подошли очень близко к Крыму. - Командир: Да, это возможно.

Камера журналиста Джонатана Била запечатлела все провокационные действия британцев. На кадрах видно, как Defender целенаправленно движется к границе России. На связь сразу же выходит российский сторожевой корабль - в жесткой форме наши пограничники требуют изменить курс, а также недвусмысленно предупреждают об открытии огня.

«‎Если вы пересечете границу, мы будем стрелять! Если вы не измените курс, мы будем стрелять. Как поняли меня? Прием», - предупреждают командование британского эсминца российские пограничники.

Однако такие угрозы британцев не смутили - к ним они, очевидно, были готовы. На мостике все быстро облачились в специальные асбестовые огнезащитные костюмы. Вдалеке слышен грохот - российский сторожевик открыл предупредительный огонь.

Одновременно к операции по выдворению британского эсминца из российских вод подключилась и авиация. Бомбардировщики Су-24М начали выполнять проходы над британским кораблем - буквально в нескольких метрах над палубой. Под крыльями видны фугасные авиабомбы ФАБ-250. Только после этого, поняв серьезность намерений, британский эсминец сменил курс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Лондона грубой провокацией, которая противоречит не только российскому, но и международному законодательству.