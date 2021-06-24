Главком ВМФ РФ оценил действия флота в инциденте с британским эсминцем в Черном море

Главком ВМФ России Николай Евменов оценил действия флота в инциденте с британским эсминцем «Дефендер» в Черном море.

«Наш флот действовал, в первую очередь, грамотно, безопасно, для того, чтобы не допустить развития этого безумия со стороны командования корабля Великобритании. Авиация находилась в готовности в повышенной, как только получила приказ, выполнила задачу, он отвернул», - сказал Евменов корреспонденту «Звезды» на Международном военно-морском салоне в Петербурге.

Адмирал посетовал на отсутствие благоразумия со стороны британцев. Он подчеркнул, что в профессионализме экипажа «Дефендера» сомнений нет - а это значит, что речь идет о сознательной провокации. Эсминец не реагировал на предупреждения и отвернул, только когда было применено оружие.

Евменов добавил, что такие попытки нарушения границ были и во времена СССР, включая и Черное море. Тогда оружие не применялось, нарушителей отгоняли способом навала. Но время ничему их не учит, с сожалением констатировал адмирал.