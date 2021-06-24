«Сильно рискуют»: в МИД РФ прокомментировали инцидент с британским Defender

Москва предупреждает всех, кто пойдет на провокации, что последствия могут быть тяжелейшие, Россия возмущена действиями Британии. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море.

«Те, кто пытается испытать нас на прочность, сильно рискуют. Предлагаю Королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из "Защитника", Defender, в "Агрессора"», - сказал он.

По словам дипломата, если коллеги не понимают, что такое границы РФ, то «мы можем бомбить». Рябков указал, что «безопасность нашей страны превыше всего», и случай в Черном море стал предостережением от подобных провокационных шагов тем, кто под лозунгами свободы мореплавания нарушает российские границы.

Накануне, 23 июня вторгся в территориальные воды РФ у берегов Крыма, но был вынужден ретироваться после предупредительных выстрелов и сброса снарядов. Инцидент произошел около полудня в северо-западной части Черного моря в районе мыса Фиолент. По мнению ряда военных экспертов, инцидент являлся провокацией со стороны ВМС Великобритании.