В МИД РФ будет вызван посол Британии в связи с инцидентом с эсминцем «Дефендер» в Черном море

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт будет вызвана в Министерство иностранных дел РФ в связи с инцидентом в Черному море, где британский эсминец «Дефендер» совершил нарушение морских границ России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством... Также хотела сообщить бы, что в МИД нашей страны будет вызван британский посол», - заявила представитель на брифинге.

Ранее в Министерство обороны РФ был вызван военный атташе Великобритании. Министерство обороны России призвало Великобританию провести тщательное расследование нарушения эсминцем морских границ РФ и отметили, что произошедшее является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.