Скорбь нации: кем принц Филипп был для Великобритании

Одним из первых соболезнования королевской семье сегодня выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. От лица всей нации он поблагодарил принца Филиппа за чрезвычайную жизнь и работу. На протяжении более 70-ти лет герцог Эдинбургский не просто был мужем королевы, а ярким представителем британской монархии.

«Опора», «скала» и «легенда». Такими эпитетами буквально взорвалась британская пресса через считанные минуты после того, как Букингемский дворец объявил о смерти принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, отца принца Чарльза. Он не дожил два месяца до своего 100-летия, а полгода назад Филипп и любовь его жизни, которую он ласково называл Лиллибет, отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. Он пережил операцию на сердце, которое сегодня прекратило биться.

Филипп родился 10 июня 1921-го года на небольшом греческом острове Корфу. Но в его свидетельстве о рождении написана другая дата - 28 мая. Ведь Греция тогда еще не перешла на григорианский календарь. Бабушкой главного дедушки Великобритании была Ольга Константиновна Романова, внучка императора Николая I. Семья Филиппа жила в спартанских условиях - они, потомки царей и королей, были изгнаны из Греции после революции через год после его рождения.

На помощь пришла Британия - их дальний родственник, король Георг V, который перевез семью греческого монарха во Францию. Большую часть пути младенец Филипп провел в импровизированной кроватке, сделанной из ящика из-под апельсинов.

Свой поистине счастливый билет принц Филипп, бедный родственник британской королевской семьи, живущий на чужбине, вытащил незадолго до начала Второй мировой войны. На него обратила внимание наследница британского трона. Они впервые встретились, когда Лиззи было тринадцать. Она с сестрой и отцом-королем посещала Военно-морской колледж в Дартмуте, где учился молодой Филипп. Как вспоминала няня будущей королевы, курсант Филипп пускал пыль в глаза, стараясь произвести на них впечатление. И ему это удалось - встреча оставила глубокий след в душе принцессы Елизаветы.

Восемь лет спустя молодые люди обвенчались. Найти супруга молодой и красивой Елизавете было непросто - в то время она была обязана выйти замуж за человека королевских кровей, который был бы готов отказаться от наследования трона своей страны ради того, чтобы стать мужем будущего монарха.

Все могут короли, но выйти замуж по любви в середине 20-го века - чудо, и это чувство пара бережно пронесла на протяжении их 73-летнего брака. Британский таблоид Daily Mail открыл интимную, трогательную переписку Филиппа и Елизаветы. Письма Филиппа его обожаемой Лиллибет, написанные в 1946-ом году, за год до их свадьбы. Эти строки Филипп адресовал королеве Виктории, королеве-матери.

«Лилибет - единственное в этом мире, что является для меня абсолютно реальным и я хочу соединить нас двоих в новой, общей жизни», - приводит издание отрывки из письма.

Слова оказались пророческими. Рука об руку, Филипп и Елизавета II прошли сквозь два столетия. Они пережили вместе все - прощание Британии с колониальным прошлым, военные конфликты и другие невзгоды. Но больше всего королевскую семью подкосил скандал с принцессой Дианой, супругой наследника британского трона. Принцесса Диана беспощадно рвет все связи с королевской семьей и дает скандальное интервью, в котором обвиняет не только неверного мужа, но Королеву и Филиппа во всех смертных грехах. После трагической смерти Дианы, уже не принцессы по статусу, британская публика долго не могла прийти в себя - винила в трагедии и Чарльза, но в особенности Королеву Елизавету.

Филипп, ветеран Фолклендской войны, и тут стоически держал оборону. Пышные, помпезные свадьбы внуков - Уильяма и Гарри - которые выбрали в жены простых девушек - не только сыграли на руку имиджу королевской семьи, но и значительно пополнили их казну. Телевизионные трансляции, сувениры, фотографии - все это расходилось как горячие пирожки. Гром среди ясного неба - сначала их любимого сына Эндрю обвиняют в педофилии, потом невестка, афроамериканка, бывшая актриса, Меган Маркл сбегает вместе с принцем Гарри и их сыном Арчи за океан через год после свадьбы.

Интервью новоиспеченных героев американских и британских либералов бьет 90-летних Елизавету и Филиппа поддых. Королевская семья отбивается от обвинений в расизме. Пресса припоминает Филиппу, который всегда был остр на язык, все его грехи.

«У него было очень тонкое чувство юмора, он говорил прямо, мог сказать правду в лицо, иногда совершенно неожиданно. Однажды он таким образом очень удивил короля Марокко, а еще сделал несколько резких замечаний во время своей поездки в Китай. С очень сильным характером, четкой позицией, которую он умел отстоять, с чувством юмора, прямотой суждений - в общем, обладал всеми качествами истинного английского аристократа и офицера, которых уже не найдешь в современном поколении», - считает политолог Александр Меркурис.

С Россией принца Филиппа связывала не только царская кровь. Он был первым из членов британской королевской семьи, кто посетил Советский Союз в 1973-ом году. Сохранились и фото. Во времена Холодной войны именно Филипп играл роль голубя мира - встречался и общался даже с председателем совета министров Союза Косыгиным. Потом он послужит и мостом между Британией и современной Россией - именно его ДНК помогло российским ученым установить, что останки, найденные в Ипатьевском доме принадлежат Николаю II и его семье.

«В процессе исследования действительно ряд экспертов обратились к принцу Филиппу с просьбой предоставить образцы крови, потому что он был наиболее точным наследником по женской линии», - напомнил директор канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр Закатов.

В последние годы Филипп жил практически затворником. В 2017-ом он официально отошел от дел, а после серьезной автокатастрофы, в которую он попал два года назад, Филипп добровольно отказался от водительских прав. Во время пандемии, принц Филипп и королева Елизавета переехали в пригород Лондона, чтобы не подвергать себя и других опасности заражения, а в январе этого года они вместе сделали прививки от коронавируса. С самым верным слугой Ее Величества простятся в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.