Стали известны обстоятельства похорон принца Филиппа

Похороны принца Филиппа не будут государственными. Супруга Елизаветы II проводят в последний путь в узком семейном кругу. Герцог Эдинбургский будет предан земле в Виндзорском замке. Посторонних просят не предпринимать попыток принять участие в траурной церемонии из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет the Guardian.

«Похороны не будут государственными… Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества», - говорится в сообщении.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский умер сегодня, 9 апреля, в возрасте 99 лет. До векового юбилея он не дожил всего два месяца. В середине марта в СМИ появилась информация, что принц Филипп покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Тогда сообщалось, что герцог чувствует себя хорошо. Ранее его госпитализировали в медицинское учреждение по совету врачей в качестве профилактики.