Личный секретарь императорской семьи рассказал о родстве Романовых с умершим принцем Филиппом

Муж Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, умерший сегодня на 99-м году жизни, был тесно связан с Россией и императорской семьей Романовых. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал личный секретарь императорской семьи Александр Закатов.

«Он по рождению является потомком великой княгини Ольги Константиновны, которая была внучкой Николая I и вышла замуж за греческого короля Георга I. От него идет эта линия, он является потомком императора Николая I», - рассказал Закатов.

Будучи потомком российского императора, Филипп согласился предоставить образцы своей крови для анализа, когда ученые пытались опознать останки, предположительно принадлежащие убитым в Ипатьевском доме членам императорской семьи.

«Он предоставлял образцы своей крови для экспертизы, но этого не хватило для того, чтобы утверждать, что те останки принадлежат царской семье. Церковь и Императорский дом не нашли тогда оснований для признания, это не доказано. Со стороны принца Филиппа было проявлено внимание к проблеме и добрая воля. Он сделал все что мог, но это не значит, что благодаря образцам проблема разрешилась», - добавил личный секретарь императорской семьи.

В середине марта в СМИ появилась информация, что принц Филипп покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Тогда сообщалось, что герцог чувствует себя хорошо. Ранее его госпитализировали в медицинское учреждение по совету врачей в качестве профилактики.