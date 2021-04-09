Скончался муж Елизаветы II принц Филипп
Как сообщается, Его Высочество умер сегодня утром в Виндзорском замке.
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Ушел из жизни муж Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский. Он умер в возрасте 99 лет.
«С глубоким прискорбием Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке»,- говорится на странице королевской семьи в Twitter.
В середине марта в СМИ появилась информация, что принц Филипп покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Тогда сообщалось, что герцог чувствует себя хорошо. Ранее его госпитализировали в медицинское учреждение по совету врачей в качестве профилактики.