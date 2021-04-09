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Историк рассказала, как женитьба на Елизавете II помешала карьере принца Филиппа

Светлана Иванова
15:44 09.04.2021
В момент встречи с будущей супругой герцог Эдинбургский переживал не лучшие события в своей жизни, указала британист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Annegret Hilse , SVEN SIMON, via Globallookpress
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Принц Филипп, герцог Эдинбургский мог достичь многих карьерных высот, если бы не женитьба на королеве Великобритании Елизавете II. Уверенность в этом выразила в комментарии «Звезде» британист, ведущий научный сотрудник Института Всеобщей истории РАН Галина Остапенко.

«У него карьера, конечно, блестящая. Он был бы, наверное, и министром морским, если бы, так сказать, не женитьба на Елизавете (королева Великобритании II – прим. ред.). Она помешала его карьере, конечно, очень, он участник войны, у него славная биография», - указала Остапенко.

Она добавила, что в момент встречи с будущей супругой герцог Эдинбургский переживал не лучшие события в своей жизни, однако выдержал их благодаря своему волевому характеру.

«До этого кстати у него очень тяжелая биография была, потому что его родители разводились и он прошел через многие, так сказать, муки, прошел через военное училище, но он все это выдержал, он человек очень волевой», - отметила британист.

Вместе с тем Остапенко указала, что в жизнь королевской семьи принц Филипп уже давно не вмешивался.

Сообщение о смерти 99-летнего герцога Эдинбургского распространила королевская семья. Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке в Великобритании.

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