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«Традиции рушатся»: эксперт оценила последствия смерти принца Филиппа для королевской семьи

Ян Брацкий
19:57 09.04.2021
Светлана Тер-Минасова полагает, что многолетний брак Елизаветы II и принца Филиппа был идеальным с точки зрения традиций королевской семьи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hannah McKay, PA Wire, Globallookpress
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Смерть принца Филиппа, мужа Елизаветы II, стала настоящим ударом и для королевы и для всей Англии. Об этом «Звезде» рассказала президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ Светлана Тер-Минасова.

«Он всегда держался очень достойно. Известно, что у него было свое мнение, но он выполнял все традиционные правила. Она вообще идеальная. Она - последняя королева, которая старой закалки. Сейчас настанет тяжелое время и все гадают, насколько силен будет удар, который Меган и Гарри наносят не просто королевской семье, а всей старой доброй Англии», - отметила Тер-Минасова, полагая, что скандальное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл не прошло бесследно и для Филиппа.

Что касается королевы, которая годами демонстрирует идеальное спокойствие, такт и приверженность традициям, то смерть Филиппа стала для нее ударом колоссальной силы, отметила эксперт.

«Они очень долго прожили вместе. У них были разные сложности, но они оба вели себя идеально с точки зрения британских традиций, а традиции эти сейчас рушатся на глазах. Что дальше будет - непонятно, весь мир с интересом смотрит. Я на стороне старшего поколения, к которому я принадлежу», - добавила Светлана Тер-Минасова.

Ранее стали известны обстоятельства похорон принца Филиппа, которые не будут государственными. Супруга Елизаветы II проводят в последний путь в узком семейном кругу. Герцог Эдинбургский будет предан земле в Виндзорском замке. Посторонних просят не предпринимать попыток принять участие в траурной церемонии из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер сегодня, 9 апреля, в возрасте 99 лет. До векового юбилея он не дожил всего два месяца. В середине марта в СМИ появилась информация, что принц Филипп покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Тогда сообщалось, что герцог чувствует себя хорошо. Ранее его госпитализировали в медицинское учреждение по совету врачей в качестве профилактики. 

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