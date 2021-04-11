Самоубийство государства: что ждет Киев в случае масштабной эскалации в Донбассе

Официальный Киев устраивает резкое обострение ситуации в Донбассе. После столь долгожданного разговора с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, глава Украины совсем осмелел. Тем более что на днях раздался еще один ободряющий звонок из-за океана - на этот раз от генсека НАТО Йенса Столтенберга. Глава альянса заявил о солидарности с Киевом. Владимир Зеленский решил воспользоваться моментом и снова попросил взять Украину в НАТО.

«Для Киева вступление в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе», - заявил Зеленский.

Что Столтенберг ответил украинскому президенту, который кажется, всерьез начал рассчитывать на членство в НАТО - остается лишь гадать. Детали телефонного разговора держатся в тайне, но по правилам альянса - у стран-кандидатов должны быть разрешены все политические, территориальные и этнические конфликты. А это уж точно не про Украину.

И вот в поисках новых заграничных партнеров, за чьими широкими спинами в случае чего можно спрятаться, Зеленский в субботу улетел в Стамбул к Рэджепу Эрдогану. По итогам переговоров турецкий лидер заявил о необходимости соблюдения минских соглашений.

«Мы надеемся, что тревожная эскалация, которую мы наблюдаем в регионе в последнее время, как можно скорее закончится, перемирие продолжится, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских соглашений», - высказался президент Турции Эрдоган.

В Киев срочно прилетел глава МИД Польши, специалист по трансатлантической интеграции Рау Збигнев, чтобы возложить цветы и заверить, что Варшава поддержит Украину против российской «агрессии». Впрочем, пока агрессивная риторика слышна только из уст украинских политиков и генералов.

Очевидцы распространили в Сети видеокадры, снятые под Полтавой. Состав с самоходными артиллерийскими установками направляется на восток. В том же направлении едет эшелон с танками через Днепропетровск, а еще из США в Украину регулярно летают военные транспортники. Натовские офицеры уже инспектируют передовую. На линии соприкосновения в Донбассе - американский военный атташе чувствует себя как дома.

Североатлантический альянс продолжает наращивать группировку в восточной Европе. В ближайшее время в Черное море должны зайти два американских военных корабля. Якобы для учений, но ни для кого не секрет, что вооруженные силы НАТО отрабатывает сценарий войны с Россией. К очередным - под названием «Защитник Европы 2021» уже идет активная подготовка.

«На акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом, война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией. Основной фокус - это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это из открытых источников, никто этого не скрывает. Активная фаза этих учений - май-июнь, а сейчас уже пошла подготовка. Это стягивание сил, логистика, переброска, что тоже является элементом учений», - пояснил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, чем для Украины может обернуться такая игра с огнем у российских границ и членство в НАТО, о котором с таким воодушевлением говорит Зеленский. Стремление Киева решить конфликт в Донбассе военным путем дипломат назвала опасной иллюзией.

«Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», - предупредила Захарова.

Официальный представитель МИД даже формулировки не смягчает, как это у дипломатов принято. Следствием вступления в НАТО будет конец украинского государства - и это официальная позиция Москвы. Ее на этой неделе не случайно озвучили сразу несколько высокопоставленных российских политиков, которые нечасто делают такие жесткие заявления. Дмитрий Козак и вовсе редко дает интервью. На этой неделе замглавы администрации президента прямо заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не оставит жителей Донбасса один на один с Киевом.

«Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок. Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим. Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», - пообещал Козак.

Этим недвусмысленным сигналом Москва устанавливает четкие границы и проводит красные линии, за которые Киеву заходить категорически не рекомендуется. Дмитрий Козак не зря вспоминает Сребреницу, где в 1995-ом году в небольшом боснийском городе случилась массовое убийство мирных жителей. Россия агрессию Киева против жителей Донбасса будет расценивать, как геноцид и придет на помощь мирным гражданам. Об этом говорит и пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

«Украина превращается в нестабильный, взрывоопасный регион. Страна, которая имеет у своих границ такой регион, принимает меры необходимые для собственной безопасности. Украинская сторона не отвергает возможность боевых действий. В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент Владимир Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», - заявил Песков.

В Москве очень рассчитывают, что этот громкий и однозначный оклик Киеву хоть немного остудит горячие головы, которые так верят в маленькую победоносную войну на юго-востоке. Последние заявления украинских политиков и силовиков дают робкую надежду, что нас услышали. Еще на прошлой неделе главком ВСУ Руслан Хомчак рассуждал о готовности идти в наступление и о многомиллионных человеческих потерях для республик Донбасса. Но сейчас, кажется, передумал.

«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого числа мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданным общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан», - сказал главнокомандующий ВСУ, начальник генерального штаба Руслан Хомчак.

Вчера министр обороны Украины, Андрей Таран заявил, что Украина - миролюбивое государство и настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. И министр по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников тоже сменил тон. Теперь он говорит, что Украина выступает за политико-дипломатический путь разрешения конфликта.

«Люди, не бойтесь, не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, никаких разговоров со стороны Украины о том, что мы готовы идти на обострение конфликта, не ведется и этого не будет», - пообещал Резников.

Некоторые украинские политики кажется воевать передумали, но генералы НАТО продолжают играть мускулами и подталкивать Украину в пропасть войны. Видимо, от США сейчас во многом зависит - начнет Украина войну или нет. Но пока все это очень напоминает события 2008-го года на Кавказе. Начиналось все так же: непризнанная республика и американские ястребы, обещавшие экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили помощь. Но когда дошло до дела - натовские солдаты даже казарм не покинули.

«И чем все закончилось? Кто там галстуки жевал и потом по крышам бегал в Украине? Я уверена, что если Зеленский попытается провернуть такую же авантюру, попытается пойти на эскалацию, ответит провокацией и получит эскалацию войны на востоке, следующим, кто будет жевать галстуки и бегать по крышам где-нибудь в Словении или в Польше - будет он. И заметьте - никто Грузии тогда и не помог. Выгребала она сама и выгребает до сих пор тоже она сама», - обратила внимание украинский политик Елена Бондаренко в эфире одного из телешоу.

Но понимает ли Зеленский, что своих солдат в Донбасс в случае настоящей войны не отправит ни одна страна НАТО? И хватит ли ему мудрости остановиться на краю пропасти? Россия красные линии обозначила и надеется, что в конфликт на юго-востоке Украины вмешиваться не придется.