СМИ сообщили о планах США отправить корабли в Черное море для поддержки Украины

США могут отправить свои военные корабли в Черное море в ближайшие недели, чтобы продемонстрировать Украине поддержку. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в Пентагоне.

По словам собеседника телеканала, такие действия со стороны Соединенных Штатов будут означать «особое послание» для России, которая якобы «наращивает силы» рядом с украинскими границами. При этом он добавил, что сейчас США не рассматривают маневры российских войск возле территории Украины в качестве мер по подготовке к наступлению.

В то же время источник отметил, что если «ситуация изменится», то Пентагон «будет готов к ответным действиям».

В материале также сказано, что США в соответствии с положениями конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы обязаны за 14 дней до предполагаемого входа своих кораблей в Черное море предупредить об этом турецкие власти. Однако журналисты не располагают данными о том, поступало ли от Вашингтона соответствующее предупреждение.