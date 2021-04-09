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МИД РФ: вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации конфликта в Донбассе

Олеся Степакова
12:25 09.04.2021
По словам Марии Захаровой, это также может привести к необратимым последствиям для украинской государственности.
МИД РФ: вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации конфликта в Донбассе
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией конфликта в Донбассе. Об этом заявила в четверг в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это также может привести к необратимым последствиям для украинской государственности.

«Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Москва призывает Киев заниматься реализацией «Минских договоренностей», а не провокациями.

Напомним, что 6 апреля президент Украины Михаил Зеленский заявил, что вступление в НАТО является единственным путем к миру в Донбассе.

Днем ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе по телефону. Российский лидер подчеркнул необходимость выполнения Киевом ранее достигнутых договоренностей. Путин обратил внимание Меркель на провокационные действия киевских властей, которые целенаправленно обостряют обстановку.

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