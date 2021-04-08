Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса в случае необходимости

Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена: все зависит от масштаба происходящего в зоне конфликта. Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его мнению, урегулировать конфликт возможно за год, если стороны будут последовательно выполнять все обязательства. Но пока прогресса в переговорах контактной группы по Донбассу нет. Ее работу Козак проиллюстрировал анекдотом.

«Один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". "А нас-то за что?". Эта философия сопровождает все переговоры - что в Нормандском формате, что в трехсторонней контактной группе», - объяснил Козак свою точку зрения.

В настоящий момент в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они подразумевают прекращение огня, запрет на размещение тяжелой боевой техники в населенных пунктах и полный запрет на проведение наступательных и разведывательно-диверсионных операций.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, к линии разграничения стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.