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Пушков саркастически прокомментировал переговоры Байдена с Зеленским о коррупции

Анна Берестовая
02:16 03.04.2021
Сенатор вспомнил историю, тесно связывающую Байдена с Украиной в данном контексте.
Пушков саркастически прокомментировал переговоры Байдена с Зеленским о коррупции
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos, George Cracknell Wright Keystone Press Agency Globallookpress
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал беседу главы Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, посвященную теме коррупции на Украине. Данный разговор состоялся в рамках телефонных переговоров двух государственных лидеров.

Пушков саркастично отметил, что Байдену с Зеленским действительно «есть, что обсудить» в данном вопросе.

«Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена», - подметил политик в Сети.

Сенатор указал, что Байден будто бы лично пытался избежать расследования этого дела украинской прокуратурой. Потом же действующий президент, как заявил Пушков, выставил увольнение генпрокурора Украины как свою заслугу.

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