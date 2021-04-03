Пушков саркастически прокомментировал переговоры Байдена с Зеленским о коррупции
Сенатор вспомнил историю, тесно связывающую Байдена с Украиной в данном контексте.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал беседу главы Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, посвященную теме коррупции на Украине. Данный разговор состоялся в рамках телефонных переговоров двух государственных лидеров.
Пушков саркастично отметил, что Байдену с Зеленским действительно «есть, что обсудить» в данном вопросе.
«Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена», - подметил политик в Сети.
Сенатор указал, что Байден будто бы лично пытался избежать расследования этого дела украинской прокуратурой. Потом же действующий президент, как заявил Пушков, выставил увольнение генпрокурора Украины как свою заслугу.