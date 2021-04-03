В стране и мире Пушков саркастически прокомментировал переговоры Байдена с Зеленским о коррупции Анна Берестовая Сенатор вспомнил историю, тесно связывающую Байдена с Украиной в данном контексте. © Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos, George Cracknell Wright Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал беседу главы Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, посвященную теме коррупции на Украине. Данный разговор состоялся в рамках телефонных переговоров двух государственных лидеров. Пушков саркастично отметил, что Байдену с Зеленским действительно «есть, что обсудить» в данном вопросе. «Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена», - подметил политик в Сети. Сенатор указал, что Байден будто бы лично пытался избежать расследования этого дела украинской прокуратурой. Потом же действующий президент, как заявил Пушков, выставил увольнение генпрокурора Украины как свою заслугу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика