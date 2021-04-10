Зеленский и Эрдоган выступили с итоговым заявлением после переговоров в Стамбуле

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган опубликовали совместное заявление по итогам переговоров в Стамбуле, в котором Анкара поддержала перспективу членства Киева в НАТО.

«Было решено <...> выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем», - говорится в документе, опубликованном канцелярией украинского лидера.

Двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана состоялась сегодня, 10 апреля, в Стамбуле, куда президент Украины прилетел для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной. Эрдоган принимал гостя во дворце Хубер.

Стороны обсудили двусторонние отношения и возможность углубления сотрудничества в различных аспектах, ситуацию в черноморском регионе и в Донбассе.