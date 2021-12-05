Пропасть непонимания: зачем США и члены НАТО испытывают предел терпения Москвы

Коллективный Запад продолжает вести против России информационную войну. Речь о пресловутом вторжении на Украину, которое, якобы, вот-вот должно начаться. На этой неделе с нашей стороны была предпринята еще одна попытка если не договориться, то хотя бы еще раз дипломатическими методами обозначить наши красные линии, и остановить стремительный переход от активной, но пока еще холодной войны - к горячей.

Поговорить с Москвой на языке силы попытался и госсекретарь США Энтони Блинкен. В Стокгольме в четверг он встречался с главами МИД стран ОБСЕ, отдельно состоялись переговоры с Сергеем Лавровым. Блинкен заявил, что Вашингтон, в случае начала военных действий, заставит Москву «заплатить существенную цену». Лавров заявил, что Киев становится все более наглым, и предупредил Вашингтон о «самых серьезных последствиях» втягивания Украины в «геополитические игры США». В общем, Москва уже прямо говорит, что будет вынуждена обеспечивать свою безопасность сама и не словами, а действиями.

В Александровском зале большого Кремлевского дворца собрались послы со всего мира. Они здесь, чтобы передать верительные грамоты Владимиру Путину, - с этого момента они полномочные представители своих стран в России. Работа им предстоит сложная, - международной дипломатии сегодня приходится брать на себя основной удар холодной войны, предпринимать невероятные усилия, чтобы не допустить войны горячей.

Обращаясь к 20-ти посланникам с четырех континентов, российский президент дает характеристику положения дел в мире. Говорит о росте напряженности в отношениях с Западом. И предлагает решение проблемы. Оно простое, но, видимо, заведомо невыполнимое.

«В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства», - напомнил Путин.

Казалось бы, все просто, остановите продвижение НАТО на Восток, дайте нам гарантии, а у России не будет причин отвечать. Пока все наоборот. Не успели остыть страсти в Черном море, где корабли стран НАТО проводили учения у наших границ, как на этой неделе, на Украине началось очередное строительство двух военно-морских баз. В Бердянске и Очакове. Фактически - это базы Великобритании, одного из самых активных членов НАТО. Кроме этого, британцы активно действуют в порту «Южный» в Одесской области.

Военные Североатлантического альянса находятся на полигоне Яворовский подо Львовом. И это только места открытой дислокации, а сколько солдат НАТО может находиться в частях ВСУ под видом военных инструкторов и консультантов? Российский президент из раза в раз предупреждает, что угроза нашей безопасности абсолютно реальна.

«Это прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Если и дальше все будет расширяться, эта инфраструктура, то - я уже публично говорил, вы люди деловые, а может быть, некогда за этим следить, но я повторю еще раз: если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия - пять минут. Представьте себе», - заметил президент РФ.

Москва уже не раз обозначала красные линии, но на Западе Россию будто специально не слышат и провоцируют. Президент США Джо Байден заявил - пусть Кремль сколько хочет устанавливает красные линии, где хочет, Штатам все равно на них - плевать.

«Мы знали о действиях России в течение длительного времени, и я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с Путиным. Я не приемлю ничьих красных линий», - заявил на днях Байден.

В том же духе высказалась и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она потребовала, чтобы Россия не лезла не в свое дело, - это про вступление Украины в НАТО, куда так неистово рвется Киев.

«Члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия - это не США, и это не Украина», - заключила Псаки.

В заявлениях официальных лиц Евросоюза и США Россия представлена, как опасный агрессор. По факту - просто потому, что мы хотим обеспечить собственную безопасность, постсоветское пространство и наши границы - это зона стратегической безопасности и мы не потерпим военных НАТО у своих дверей. Но генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг цинично заявляет, что у России нет никаких прав, и нам открыто заявляют, что ваши интересы - ваша проблема.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», - сказал Столтенберг.

Это заявление прозвучало в Риге, где в четверг встретились все министры иностранных дел НАТО. Тридцать главных дипломатов стран альянса и приглашенные друзья из Украины и Грузии обсудили основные пункты новой стратегической концепции - главного документа альянса. В обновленной концепции Россию уже не будут считать «стратегическим партнером». Москва для НАТО - безусловный агрессор.

«Мы едины в нашей цели удержать Россию от любых дальнейших агрессивных действий. Мы призываем Москву действовать прозрачно, снижать эскалацию и напряженность. Любая будущая агрессия России против Украины дорого обойдется России и будет иметь серьезные политические и экономические последствия», - пригрозил генсек НАТО.

Сразу после Рижского саммита, участники встречи в полном составе отправились в Стокгольм на совещание руководителей дипломатических ведомств организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но духа сотрудничества тут явно не было. Договаривались скорее о том, как дружить против России. Вот одна из самых показательных в этом смысле встреч форума, - госсекретаря Тони Блинкена с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Началась символично, с того, что в зале погас свет.

Американского оружия на Украине уже и так достаточно, но Блинкен пообещал еще. И публично заявил, что США будет поддерживать Киев в намерениях вернуть Крым. И поможет в борьбе с российской «агрессией». Это про то, что якобы наша страна со дня на день нападет на Украину.

Это и переговорами то назвать сложно. В кулуарах уже давно решено, против кого будет дружить Запад. Но Россия не оставляет попыток вернуть коллег к нормальной дипломатии. Чтобы наладить конструктивный диалог, в Стокгольм прилетел Сергей Лавров. Видно, что министр иностранных дел России предельно серьезен и сосредоточен. Сейчас именно от дипломатов зависит, получится ли предотвратить военный конфликт. Продумано каждое слово, каждый жест. Это видно и по тому, как Лавров здоровается с главой МИД Швеции Анн Линде - приложив руку к сердцу. А вот глава госдепа Энтони Блинкен - протянул Линде сжатый кулак.

Наконец, центральное событие саммита. Внимание всего мира приковано к встрече руководителей дипломатических ведомств России и США. Встреча продолжалась сорок минут. И судя по тому, что дипломаты вышли из зала не вместе, без традиционных улыбок, - разговор был крайне напряженным. Сразу после встречи Блинкен дал интервью, где обвинял и угрожал.

«Во время моей встречи с министром иностранных дел Лавровым я очень ясно выразил нашу глубокую озабоченность и нашу решимость возложить на Россию ответственность за свои действия, включая нашу приверженность работе с европейскими союзниками, чтобы навлечь на Россию серьезные последствия, если она предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины. Я думаю, Москва очень хорошо понимает, чем это все может обернуться», - рассказал Блинкен журналистам.

Возникают сомнения, а понимает ли это сам Блинкен? Всегда сдержанный Сергей Лавров ответил - тоже жестко. Дав понять, что Россия не будет спокойно и терпеливо выслушивать угрозы в свой адрес. Лавров напомнил, что если Запад не перестанет разыгрывать глухоту, то мы будем защищать свои интересы. У нас для этого есть все необходимое.

«Альянс отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности и предотвращению опасных инцидентов. Предложили сугубо конкретные меры по этим вопросам. Военные потенциалы в Восточной Европе, в том числе вблизи российских границ, активно наращиваются. Ежедневно слышим сотрясающие воздух заявления с угрозами в наш адрес. Будем добиваться того, чтобы нас услышали. Главное - наша безопасность. Если натовцы по-прежнему будут уходить от разговора на эту тему или отказываться обсуждать идеи, которые выдвинул президент России Владимир Путин, будем принимать меры, чтобы наша безопасность, суверенитет и территориальная целостность ни от кого не зависели», - спокойно предупредил Лавров.

Глава российской дипломатии напоминает, что защита национальных интересов это базовое право каждой суверенной страны. Страны-члены НАТО прекрасно понимают, на что сейчас провоцируют Россию. Все это прописано в юридических нормах, которые сам же Запад и утверждал.

«Напомню, что в международном праве есть иные постулаты, признаваемые всеми. Базовый - каждое государство имеет полное право выбирать формы защиты своих законных интересов безопасности, суверенитета и территориальной целостности. В данном случае есть обязательство, подписанное на высшем уровне всеми западными партнерами: Украиной, Грузией, о том, что безопасность неделима. Ни одно государство не имеет права обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других», - процитировал министр положения международного права.

Пропасть непонимания между Москвой и НАТО - все глубже и принципиальней. На пресс-конференции Сергея Лаврова грузинская журналистка демонстративно заговорила на английском, хотя подавая заявку на участие в конференции, как выяснилось, свободно объяснялась по-русски.

В тот же день официальный представитель МИД, Мария Захарова выложила в интернете фото, которое как нельзя лучше иллюстрирует все то, что происходило на встрече в Стокгольме. Сергей Лавров и песец. Фотография в полной мере олицетворяющая все происходящее. Но Москва не сдается и все еще предлагает дипломатический путь решения конфликта. Последний шанс - это предстоящий разговор двух президентов. Он состоится на следующей неделе, во вторник. Надежд, конечно, никто особых не питает, но попробовать стоит в любом случае. Договоренность о разговоре двух президентов есть - это подтвердили и в Кремле и в Белом доме

А провокации НАТО тем временем продолжаются. В субботу произошел беспрецедентный случай, когда из-за действий натовского самолета-шпиона под угрозой оказались жизни пассажиров авиалайнера, который летел в Москву из Тель-Авива. Курсы самолетов пересекались и экипажу пассажирского борта пришлось экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения. Еще раньше на этой неделе над Черным морем наша боевая авиация перехватила четыре летательных аппарата - разведчиков НАТО.

Наш последний аргумент - гиперзвуковые ракеты, которые неуязвимы для средств противоракетной обороны, стоящих на вооружении в странах НАТО. Они успешно проходят испытания. На границах разворачиваются «Бастионы». Что важно - это оборонительные комплексы, не предназначенные для нападения на другие страны. Мы лишь показываем, что у нас есть современное вооружение и нам есть чем защитить свою страну. И предупреждаем, что лучше на деле это не проверять.

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