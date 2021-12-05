СМИ узнали о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

Сергей Лавров и Энтони Блинкен поспорили из-за Украины. Напряженные дебаты между министром иностранных дел России и государственным секретарем США произошли во время неформального ужина за день до официальной встречи в Стокгольме.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Кроме того, глава МИД РФ, по данным СМИ, обвинил ЕС и НАТО в «подавлении инакомыслия».

В ответ Блинкен заявил, что НАТО является оборонным альянсом. Также госсекретарь США заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы причастны к стрельбе по мирным протестующим в Киеве.

Ранее сообщалось, что во время официальной встречи с Блинкеном Лавров заявил, что Россия надеется на скорое решение проблем в отношениях с США и Украиной. Также глава МИД РФ объяснил госсекретарю США суть минских соглашений. Кроме того, Лавров обвинил НАТО в отказе от предложений по снятию напряженности у границ России.