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СМИ узнали о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

Иван Линдеманн
08:08 05.12.2021
Напряженные дебаты между министром иностранных дел России и государственным секретарем США произошли во время неформального ужина за день до официальной встречи в Стокгольме.
СМИ узнали о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
© Фото: МИД РФ
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Сергей Лавров и Энтони Блинкен поспорили из-за Украины. Напряженные дебаты между министром иностранных дел России и государственным секретарем США произошли во время неформального ужина за день до официальной встречи в Стокгольме.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Кроме того, глава МИД РФ, по данным СМИ, обвинил ЕС и НАТО в «подавлении инакомыслия».

В ответ Блинкен заявил, что НАТО является оборонным альянсом. Также госсекретарь США заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы причастны к стрельбе по мирным протестующим в Киеве.

Ранее сообщалось, что во время официальной встречи с Блинкеном Лавров заявил, что Россия надеется на скорое решение проблем в отношениях с США и Украиной. Также глава МИД РФ объяснил госсекретарю США суть минских соглашений. Кроме того, Лавров обвинил НАТО в отказе от предложений по снятию напряженности у границ России.

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