Захарова прокомментировала инцидент с самолетом-разведчиком США над Черным морем

Действия ВВС США над Черным морем представляют угрозу для гражданской авиации. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с участием российского пассажирского лайнера и самолета-разведчика США.

Днем ранее в СМИ появилась информация, что пассажирский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс из-за приближения к нему американского судна-разведчика Boeing RC-135V Rivet Joint над Черным морем.

«Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

На произошедшее отреагировали и в Росавиации. В ведомстве пообещали направить протест по дипломатическим каналам после участившихся случаев появления военных самолетов НАТО без радиосвязи в районе Черного моря.