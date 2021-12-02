В МИД РФ назвали «красные линии» по Украине

Вступление Украины в НАТО является для официальной Москвы «красной линией». С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, - "красная линия". Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», - заявила Захарова, комментарий которой приводится на официальном сайте МИД РФ.

Так в ведомстве прокомментировали итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел, которое состоялось в Риге. Мария Захарова отметила, что на встрече вновь прозвучали обвинения в адрес России, что «мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории».

«Хотя, если посмотреть на вещи реально, это именно НАТО приблизился к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», - добавила Захарова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Украина, несмотря на то что является ценным партнером альянса, может рассчитывать лишь на поддержку организации, но не на «гарантии безопасности и коллективную оборону». По словам генсека, украинской стороне необходимо «различать партнеров и членов альянса».